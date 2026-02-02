La Cité de l’espace rouvre ses portes ce vendredi : Toulouseblog vous offre vos places !

Cité de l’espace de Toulouse : Fin de fermeture annuelle et réouverture ce vendredi

Après une pause d’un mois pour préparer de nouvelles surprises, la Cité de l’espace fait son grand retour ! Ce vendredi, le parc à thème scientifique préféré des Toulousains rouvre ses portes pour une saison 2026 qui s’annonce riche en découvertes spatiales.

Pour célébrer cette réouverture, Toulouseblog.fr s’associe à l’événement et vous propose un jeu-concours exclusif pour gagner vos entrées et partir à la conquête de l’univers en famille ou entre amis !

Un voyage immersif au cœur du cosmos

Que vous soyez passionné d’astronomie ou simplement curieux, la Cité de l’espace reste le lieu incontournable pour comprendre les enjeux du spatial. Avec ses 4 hectares de jardins et ses expositions interactives, le site permet de toucher du doigt les réalités des astronautes et les secrets de notre galaxie.

Les expositions et jardins à ne pas manquer

Préparez votre visite ! Voici un tour d’horizon des espaces qui vous attendent dès ce vendredi :

Le Carré de l’Actu : Pour tout savoir sur les dernières missions de l’ESA (Agence spatiale européenne) et du CNES, avec un suivi en direct des Européens dans l’ISS.

Lune – Épisode II : 50 ans après Apollo, découvrez les nouveaux défis de l’Homme pour s’installer durablement sur notre satellite naturel.

Le Quai du Système solaire : Un voyage à travers les huit planètes, les comètes et les lunes mystérieuses de Saturne.

Espace et Sport : Une exposition passionnante qui compare les performances des astronautes à celles des sportifs de haut niveau (avec la participation du Stade Toulousain).

La Station spatiale MIR : Entrez dans l’histoire des vols habités en visitant les modules réels de la célèbre station russe.

Le Pôle Météo : Comprenez comment les satellites scrutent notre atmosphère pour prédire le temps de demain.

Le Vaisseau Terre : Un regard unique sur notre propre planète vue depuis l’espace pour sensibiliser à sa fragilité.

L’Observatoire : Apprenez à lire le ciel sous une voûte étoilée, idéal pour les astronomes en herbe.

Le Centre de Lancement : Assistez à des décollages et admirez un véritable moteur Vulcain d’Ariane 5.

La Promenade Spatiale : Une balade en plein air au milieu d’engins à taille réelle : fusée Ariane, module lunaire Apollo et capsule Soyouz.

JEU-CONCOURS : Gagnez vos places !

Vous voulez être parmi les premiers à fouler le sol de la Cité pour cette réouverture ? Toulouseblog vous offre vos billets d’entrée !