La chanteuse Hoshi sera de retour le 5 novembre 2020 pour un concert au Zénith de Toulouse.

Après une tournée de plus de 100 dates pour présenter son premier album ‘il suffit d’y croire’, certifié disque de platine, Hoshi prépare son second opus et revient pour une nouvelle tournée dans les Zénith de France à l’automne 2020 !

HOSHI en concert

Jeudi 5 novembre 2020

Zénith Toulouse Métropole

réservations : www.bleucitron.net