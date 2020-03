Patrick Sebastien et son Grand Cabaret cet automne à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’une des émissions les plus cultes de France 2, Le Plus Grand Cabaret du Monde, part en tournée et s’arrêtera au Zénith de Toulouse le mercredi 9 décembre 2020. Présenté et animé par Patrick Sébastien, on pourra découvrir plus de 50 artistes sur scène !

Pendant plus de vingt ans, “Le plus grand cabaret du monde” a enchanté toutes les générations du plus petit au plus grand. Les artistes du monde entier, magiciens, acrobates, clowns, voltigeurs, vous ont émerveillé à la télévision. Aujourd’hui ils traversent l’écran pour venir chez vous. Un spectacle féérique de deux heures présenté par Patrick Sébastien arrive dans vos villes. Le talent, le frisson, le mystère, le rire, la beauté, l’exceptionnel, feront éclater un feu d’artifice de performances uniques. « Le plus grand cabaret du monde » en tournée, c’est « le rêve en vrai ».

Le Zénith de Toulouse recevra cet événement le 9 décembre 2020. Réservations à Box Office au 0534311000 et sur www.box.fr