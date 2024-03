Heureux Gagnants, les Rois de la Piste, Scandaleusement vôtre…que voir au cinéma cette semaine ?

Partager Facebook

Nouvelle semaine de sorties en salle avec Heureux Gagnants, les Rois de la Piste, Scandaleusement vôtre, la Nouvelle femme ou encore Dans la peau de Blanche Houellebecq.

Heureux gagnants de Maxime Govare, Romain Choay

Avec Audrey Lamy, Fabrice Eboué, Anouk Grinberg

1 chance sur 19 millions. Plus de probabilité d’être frappé par une météorite que de gagner au loto. Pour nos heureux gagnants, le rêve va rapidement se transformer en cauchemar, et leur vie va voler en éclat dans un spectaculaire feu d’artifices de comédie noire et de sensations fortes.

Scandaleusement vôtre de Thea Sharrock

Avec Olivia Colman, Jessie Buckley, Anjana Vasan

Littlehampton, 1920. Lorsque Edith Swan commence à recevoir des lettres anonymes truffées d’injures, Rose Gooding, sa voisine irlandaise à l’esprit libre et au langage fleuri, est rapidement accusée des crimes. Toute la petite ville, concernée par cette affaire, s’en mêle.

La Nouvelle femme de Léa Todorov

Avec Jasmine Trinca, Leïla Bekhti, Rafaëlle Sonneville-Caby

En 1900, Lili d’Alengy, célèbre courtisane parisienne, a un secret honteux – sa fille Tina, née avec un handicap. Peu disposée à s’occuper d’une enfant qui menace sa carrière, elle décide de quitter Paris pour Rome. Elle y fait la connaissance de Maria Montessori, une femme médecin

Les Rois de la Piste de Thierry Klifa

Avec Fanny Ardant, Mathieu Kassovitz, Laetitia Dosch

Rachel, sorte de Ma Dalton, a élevé ses fils Sam et Jérémie, et son petit-fils, Nathan, dans le culte de l’arnaque. De plans foireux en petits larcins, cette sympathique famille de bras cassés court toujours après le gros coup.

Dans la peau de Blanche Houellebecq de Guillaume Nicloux

Avec Blanche Gardin, Michel Houellebecq, Luc Schwarz

En Guadeloupe, Blanche Gardin préside un concours de sosie consacré à Michel Houellebecq. Michel s’y rend, mais des événements imprévus vont plonger notre duo au cœur d’une intrigue rocambolesque…