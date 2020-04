Haute-Garonne : La liste des marchés alimentaires autorisés élargie !

Partager Facebook

Le Préfet a annoncé une nouvelle liste des marchés alimentaires plus élargi à compter de ce 31 mars. Toulouse aura droit à quatre marchés et plusieurs villes du département bénéficieront de cette dérogation préfectorale.

La Préfecture de Haute-Garonne a autorisé, par arrêté daté du 30 mars, la tenue des quatre marchés hebdomadaires suivants, pendant la période d’état d’urgence sanitaire (deux mois à compter du 23 mars) :

La Faourette le mardi comprenant 6 étals

Rangueil le mecrerdi comprenant 5 étals

Bellefontaine le mecrerdi comprenant 6 étals

Saint-Simon le mercredi comprenant 8 étals

Les autres marchés de plein vent sont suspendus. Mais, la Mairie de Toulouse est en lien avec la Préfecture pour étudier, quartier par quartier, l’ouverture de nouveaux marchés.

De plus , les trois marchés couverts des Carmes, de Victor-Hugo et de Saint-Cyprien sont ouverts sauf les primeurs à l’extérieur. Pour y accéder, une entrée et une sortie ont été mises en place. Des agents de sécurité sont présents pour mieux contrôler les flux de personnes.

Tous les marchés non alimentaires sont annulés jusqu’à nouvel ordre.

Ailleurs dans la région

La préfectures de Haute-Garonne autorise la tenue de plusieurs marchés alimentaires durant la période d’état d’urgence sanitaire sous réserve de certaines mesures. Pour tout savoir : http://www.haute-garonne.gouv.fr/content/download/33418/219613/file/AP_31_03_2020_disposition_ouverture_march%C3%A9s_alimentaires.pdf