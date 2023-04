Hand : Le FENIX Toulouse accueille Chartres pour renouer avec la victoire

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le FENIX Toulouse veut renouer avec la victoire à domicile ce jeudi 13 avril avec la réception de Chartres au Palais des Sports.

Si en première partie de saison, le FENIX a créé l’exploit grâce à ses victoires face aux plus grands et son enchaînement de victoires à domicile (7 victoires sur 8 matchs), ce début phase retour est plus compliqué pour nos Toulousains !

Pourtant bien lancés avec la victoire face à Aix lors de la reprise, ils ont ensuite enchaîné un match nul face à Limoges et une défaite dimanche face à Nîmes.

Mais le championnat est loin d’être terminé, et il reste encore 8 matchs aux handballeurs toulousains, dont 4 à domicile, pour inverser la tendance. Le weekend dernier, ils sont allés chercher un succès du côté de Créteil (30-35) avant d’affronter Chartres -défait à domicile par Istres- et tenter de renouer avec la victoire à domicile. Avec un succès Toulouse pourrait passer devant Nîmes (5e).

Rendez-vous Jeudi 13 Avril à 20H00 (ouverture des portes à 19H00) au Palais des Sports de Toulouse.

Billetterie : à partir de 8€ sur www.fenix-toulouse.fr