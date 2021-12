Hand : Le derby occitan pour le FENIX Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce dimanche, le FENIX Toulouse a remporté brillamment le derby de l’Occitanie face à Montpellier (32-26) au Palais des Sports.

Un dimanche après-midi tellement parfait pour le FENIX. Ce dimanche, Toulouse recevait l’un des cadors du handball français, Montpellier. Après une belle victoire en EHF cette semaine face à Presov, Toulouse voulait profiter d’être en confiance.

Après une entame de match un peu timide, les joueurs toulousains prennent confiance. Avec le duo Feuchtmann/Balenciaga, le défense de Montpellier prend l’eau. A la mi-temps Toulouse est devant au score 15/12.

La seconde période, commence sur les chapeaux de roue, Lettens enchaine les arrêts et la défense toulousaine, ne laisse plus rien passer. Pour ce qui est de l’attaque, le FENIX marque but sur but. Au final avec un Palais des Sports en feu, le FENIX remporte la rencontre 32/26.

Avec ce résultat Toulouse prend la 7e place et devance d’un point son adversaire du jour. Réception de Créteil le 10 décembre prochain pour confirmer !