Vaccination COVID : Ouverture du Hall 8 à Toulouse

Étienne Guyot, préfet de la Haute-Garonne, Thierry Cardouat, Directeur départemental de l’ARS, et Jean Luc Moudenc, maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole, annoncent l’ouverture le jeudi 9 décembre d’un nouveau centre de vaccination au Hall 8 sur l’ile du Ramier (Toulouse).

Ce centre, qui atteindra progressivement 3000 à 3500 vaccinations par jour, permettra de compléter l’offre des centres existants, qui a déjà doublée, passant de 12000 à 24000 doses la semaine dernière, afin de répondre aux besoins. Il sera porté par la Mairie de Toulouse et le SDIS 31.

Il fonctionnera avec l’appui des étudiants précédemment mobilisés et des associations de protection civile. Le CHU de Toulouse assurera pour sa part, en coordination avec l’ARS, le transfert de compétences et d’expérience acquises. Il est financé principalement par l’État et l’Assurance Maladie.

La mairie de Toulouse met quant à elle à disposition les locaux, le gardiennage et les personnels pour coordonner et approvisionner le centre.

Le Hall 8 fonctionnera 7 jours / 7 de 10h à 20h, uniquement sur RDV. La prise de RDV sera possible dès le lundi 6 décembre à 10h sur le site keldoc.fr.

L’ensemble des 12 centres de vaccination du département permettra de constituer une offre complémentaire aux professionnels de santé libéraux, qui réalise actuellement + de 30 000 injections / semaine .