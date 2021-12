IAM, DAMSO…Les premiers noms pour le Rose Festival près de Toulouse

Partager Facebook

Le Rose Festival 2022, imaginé par BigFlo & Oli, près de Toulouse à Mondoville, aura lieu les 2 et 3 décembre et on connait les premiers noms !

Après 3 années de travail, Bleu Citron présente un festival imaginé par Bigflo & Oli. Le festival ROSE aura lieu le vendredi 2 et samedi 3 septembre 2022 au Domaine d’Ariane de Mondonville, près de Toulouse. Au programme le vendredi, Damso, Polo& Pan et Ziak puis samedi, Iam, Paul K et Chilla. D’autres noms sont prévus dans les prochains mois. Restez connectés !

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE : MERCREDI 08 DÉCEMBRE -10H

> https://rosefestival.fr/