Grande soirée Electro avec Ritmo Fatale au Bikini

Le Bikini Toulouse accueille le label Ritmo Fatale pour une belle soirée Electro ce vendredi 20 janvier.

Ritmo Fatale, le label qui met ‘Toulouse on the map’ depuis 2020 fête ses 3 ans en janvier prochain, et la première étape de leur ‘Tour de France’ se fera à la maison ! Ce vendredi 20 janvier, on fêtera cet anniversaire avec la boss Jennifer Cardini, Belaria en b2b avec Austher et Kendal pour la première fois en live à Toulouse.

Préparez vous à une déferlante d’italo body music, italo-trance, electro et EBM au Bikini !

Infos : www.lebikini.com