La Course des Enfoiros revient au printemps à Toulouse

La 2eme édition de la Course des Enfoiros se déroulera le samedi 27 mai 2023 à Toulouse. Un événement majeur qui aura pour objectif de récolter des fonds pour venir en aide aux Restos du Cœur.

Les Enfoiros continuent d’oeuvrer pour la bonne cause. Ils organisent la 2e Course des Enfoiros en mai prochain. Au départ de la Halle de la Machine (3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran 31400 Toulouse), les participants s’élanceront pour une course à pied de 6km : départ à 19h. .

Cette course caritative sera suivie d’un concert de 2h sur la Piste des Géants à Toulouse. Tous les bénéfices de l’événement seront reversés aux Restos du Cœur de Haute Garonne.

Les Enfoiros, 2e meilleure association étudiante de France en 2022

« Les Enfoiros » est un club de l’INSA Toulouse créé en 2000 par trois élèves-ingénieurs qui regroupe aujourd’hui plus de 150 étudiants et diplômés, professeurs et personnels, de l’INSA ainsi que des universités environnantes. Les initiatives proposées par les Enfoiros de l’INSA Toulouse pour venir en aide aux plus démunis sont nombreuses : animation des repas de rue, aide aux bénévoles, série de concerts annuels, Marché Festif, Quizz, TV Game Night, collectes de denrées alimentaires… Ce sont les premiers donateurs privés de Haute-Garonne et ils ont été élus 2e meilleure association étudiante de France 2022.

Inscriptions : https://lacoursedesenfoiros.org/