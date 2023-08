Gran Turismo, Tortues Ninja, Un coup de Maître…que voir au cinéma cette semaine ?

Partager Facebook

Cette semaine dans les salles de cinéma, on pourra voir Gran Turismo, Tortues Ninja, Un coup de Maître, La voie Royale ou encore la comédie Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Gran Turismo de Neill Blomkamp

Avec David Harbour, Orlando Bloom, Archie Madekwe

Gran Turismo retrace l’incroyable histoire vraie d’une équipe d’outsiders : un gamer issu de la classe ouvrière, un ex-pilote de course raté et un cadre idéaliste de l’industrie du sport automobile. Ensemble, ils risquent tout et s’attaquent au sport le plus élitiste au monde.

Ninja Turtles Teenage Years de Jeff Rowe, Kyler Spears

Après des années passées loin du monde des humains, les frères Tortues entreprennent de gagner le cœur des New-Yorkais et d’être acceptés comme des adolescents normaux grâce à des actes héroïques. Leur nouvelle amie April O’Neil les aide à s’attaquer à un mystérieux syndicat du crime.

Un coup de maître de Rémi Bezançon

Avec Vincent Macaigne, Bouli Lanners, Bastien Ughetto

Propriétaire d’une galerie d’art, Arthur Forestier représente Renzo Nervi, un peintre en pleine crise existentielle. Les deux hommes sont amis depuis toujours et, même si tout les oppose, l’amour de l’art les réunit. En panne d’inspiration depuis plusieurs années, Renzo sombre peu à peu dans une radicalité qui le rend ingérable.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée de Olivier Van Hoofstadt

Avec Artus, Elsa Zylberstein, Benjamin Tranié

Sébastien, contrôleur de train consciencieux et professionnel, rêve d’être muté dans le sud de la France.Pour valider sa mutation, il doit effectuer un dernier trajet de routine sous la supervision de Madeleine, une inspectrice légèrement sociopathe qui ne va pas le lâcher.

La Voie Royale de Frédéric Mermoud

Avec Suzanne Jouannet, Marie Colomb, Maud Wyler

Sophie est une lycéenne brillante. Encouragée par son professeur de mathématiques, elle quitte la ferme familiale pour suivre une classe préparatoire scientifique. Au fil de rencontres, de succès et d’échecs, face à une compétition acharnée, Sophie réalise que son rêve, intégrer Polytechnique, représente plus qu’un concours.