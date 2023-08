Et un nouveau maillot extérieur pour le Toulouse FC 

Partager Facebook

Quelques jours après la présentation du maillot domicile, le Toulouse FC a dévoilé son maillot extérieur avec du violet et des bandes.

Des bandes, oui, mais surtout, du violet ! Le nouveau maillot que le TéFéCé arborera cette saison ravira tous les amoureux de notre couleur principale, puisque les bandes blanches du maillot domicile laissent place à de larges rayures de violet primaire, pour offrir un maillot moderne et esthétique 100% violet, sans fioriture !

Les détails du maillot

Si le maillot domicile vient chatouiller notre fibre nostalgique, le maillot extérieur Craft Sportswear se veut innovant et contemporain. Le liseré blanc, qui orne le col et les manches, vient sublimer une tunique élégante et inédite. Le logo de Craft, apposé sur la poitrine et dans le bas du dos, est en silicone. Celui du TéFéCé se situe au niveau du coeur, sous l’inscription « 1937 », l’année de création du Club, qui figure à l’intérieur du col.