Gims de retour à Toulouse à l’automne 2023

GIMS sera en tournée dans toute la France dès novembre 2023. Un show grandiose dans lequel GIMS interprétera son nouvel album « Les dernières volontés de Mozart – Symphony », ainsi que ses plus grands tubes. La mise en scène fera la part belle à la musique et au chant, révélant pour la première fois tout le potentiel lyrique et la voix spectaculaire de GIMS.

Rendez-vous à Toulouse le 14 novembre 2023 pour revoir Gims sur la scène du Zénith.

Infos : www.zenith-toulousemetropole.com