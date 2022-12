Une soirée 100% handball à Toulouse

Partager Facebook

Ce samedi 17 décembre, le public a rendez-vous avec deux matchs de hand au Palais des Sports : TFH – Noisy le Grand et l’affiche FENIX Toulouse – Chambéry !

Pour l’avant-dernier match de la phase aller, le FENIX Toulouse et le Toulouse Féminin Handball (2eme Division) en partenariat avec le Comité de Handball 31, vous réserve une soirée 100% Handball Toulousain.

La soirée commencera donc dès 17h30 avec le match du TFH face à Noisy le Grand et se poursuivra avec la rencontre du FENIX face à Chambéry à 20H.

Pour l’occasion, et à l’approche des fêtes, le match sera placé sous le thème de Noël. Sur le parvis : stands de gaufres, d’aligot, vin chaud et bien d ‘autres. Dans les coursives du Palais : stands de tirs, dédicaces, boutiques et pleins d’autres surprises.

Rendez-vous Samedi 17 Décembre à 17H30 pour le premier match puis à 20H (ouverture des portes à 16H30) au Palais des Sports de Toulouse.

Billetterie : à partir de 8€ sur www.fenix-toulouse.fr