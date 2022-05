Partager Facebook

Jusqu’au 18 septembre prochain, le Couvent des Jacobins nous invite à un voyage médiéval avec l’exposition « Quoi de neuf au Moyen Age ? » .

Fruit d’une collaboration entre la Cité des Sciences et de l’Industrie et l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives, l’exposition QUOI DE NEUF AU MOYEN ÂGE ? brosse un portrait novateur d’une époque médiévale aussi dynamique qu’inventive. Châteaux assiégés, chevaliers secourant des princesses en détresse, épidémies de peste et terribles famines : tels sont les lieux communs généralement véhiculés sur le Moyen Âge. Or, les récentes découvertes archéologiques révèlent que cette période de mille ans est bien plus complexe qu’elle n’était envisagée précédemment.

L’exposition QUOI DE NEUF AU MOYEN ÂGE ? met donc en lumière les trésors cachés de cette période de l’histoire. Jusqu’au 18 septembre, les visiteurs du Couvent des Jacobins seront invités à se laisser surprendre par le Moyen Âge !

Découvrez tout le programme sur : www.jacobins.toulouse.fr/quoideneuf-au-moyenage