Gault & Millau dévoile les lauréats de la Dotation Jeunes Talents à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Lundi, Gault&Millau a dévoilé à Toulouse les quatre lauréats de la dotation Jeunes talents Sud-Ouest dont deux toulousains.

Gault&Millau, dénicheur de talents et initiateur de tendances, a fait étape lundi 31 août, à Toulouse à Ma Biche Sur le Toit dans le cadre de la Dotation Jeunes Talents Sud-Ouest Gault&Millau. Toutes les générations sont représentées lors de ces étapes de la Dotation Jeunes Talents Gault&Millau qui mettent en avant chefs, produits et savoir-faire régionaux. Ces événements rassemblent toute la profession pour une fête de la gastronomie en région.

Les Lauréats de la Dotation Jeunes Talents Sud-Ouest sont :

Laurent Prat (LA TABLE DE LAURENT, Ramonville-Saint-Agne), Arthur Lamy et Camille Rigal (SOULENQ – CAVE ET RESTAURANT, Montpellier), Romain Goyenech (LURRAK, Biarritz) et Nicolas Brousse (CARTOUCHES, Toulouse).