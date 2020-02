Gagnez vos entrées pour l’exposition « Robert Doisneau : Ombre & Lumière » sur Toulouse Blog !

Partager Facebook

La ville de Bram, située dans l’Aude à 40 min de Toulouse, a l’honneur d’accueillir l’exposition évènement « Robert Doisneau : Ombre & Lumière », jusqu’au 03 mai 2020 aux Essar[t]s, espace arts et cultures. Toulouse Blog vous offre des invitations pour découvrir cet exposition événement !

Willy Ronis, André Kertész, Robert Capa, Bruno Réquillart, Marcel Bovis, René Jacques, Fred Stein : autant d’artistes talentueux et internationalement reconnus qui, grâce à des partenariats prestigieux, ont pu être mis en lumière et présentés au public depuis 2009 à Bram, d’abord au coeur du musée Eburomagus puis au sein des Essarts, espace arts et cultures !

Et 10 ans plus tard, la petite commune audoise de 3400 âmes continue de tisser un lien intime avec les grands maîtres de la photographie « noir et blanc » en mettant en avant – à travers une sélection de plus de 100 clichés, à la fois populaires et moins connus du grand public – l’un des photographes français les plus célèbres du XXe siècle, dont les images sont entrées dans l’imaginaire collectif : Robert Doisneau.

Cette exposition réunit plus de 100 clichés, réalisés par Robert Doisneau entre 1934 et 1973, présentés sous 2 thèmes :

Le Temps Retrouvé (46 tirages)

Il s’agit d’une rétrospective générale comprenant les images les plus célèbres du photographe qui vont du « Baiser de l’Hôtel de ville » aux espiègleries des enfants à Paris en passant par les clichés d’anonymes et de célébrités. Gravités ( 55 tirages)

Ce thème reflète une gravité insoupçonnée, en inscrivant sur la pellicule un monde dont Robert Doisenau voulait prouver l’existence et dressent le constat d’une société sans indulgence.

Robert Doisneau : Ombre & Lumière

Jusqu’au 3 mai 2020

Les Essarts, Espace Arts & Culryre

Avenue Geogres Clémenceeau

11500 Clemenceau

Tel 04 68 24 40 66

https://www.villedebram.fr/culture-tourisme/essarts_bram/