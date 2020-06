Gaël Faye en concert à Toulouse en avril 2021

Partager Facebook

Gaël Faye présentera son nouvel album au Bikini le 15 avril 2021 !

Après nous avoir enchanté avec ses deux EP « Rythmes & Botanique » et « Des fleurs », Gaël Faye revient avec un nouvel album dont la sortie est prévue cet hiver. Et l’auteur nous offre déjà les dates de sa tournée qui s’arrêtera par Toulouse, et le bikini en avril 2021.

L’auteur de « Petit pays » sera de retour sur scène pour présenter ce nouvel opus, accompagné de Guillaume Poncelet au piano, Louxor aux machines et Samuel Kamanzi à la guitare et au chant.

réservations : www.bikini.com