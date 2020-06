Woodkid en concert à Toulouse en février 2021

Partager Facebook

Woodkid sera en concert au Zénith de Toulouse le samedi 6 février 2021.

Le Monde entier l’a découvert l’été́ 2018 grâce à l’hymne officiel de la victoire des Bleus à la De Woodkid on savait déjà qu’il faisait le pont entre l’ancien et le nouveau monde. Pas seulement parce que le français épingle à son palmarès des collaborations avec les étoiles les plus scintillantes de la culture pop – de Lana Del Rey à Drake en passant par Rihanna et Pharrell. Mais aussi parce qu’il est l’un des rares artistes à penser la transversalité de toutes les disciplines qui le fascinent et entre lesquelles il ne veut pas avoir à trancher, curieux de tout.

Avec un seul album « The Golden Age » il inscrivait son empreinte musicale et visuel

le dans un succès critique et public. De son prochain album, annoncé pour 2020, Woodkid a dévoilé le premier titre « Goliath » accompagné d’un clip titanesque reprenant le mythe de David contre Goliath avant de présenter « Pale Yellow ». C’est sur scène que son univers prend toute son ampleur, rythmé par ses hymnes épiques, Woodkid s’inscrit dans la lignée des plus grands.

Rendez-vous pour un concert à Toulouse le 6 février 2021.

Woodkid en concert

Samedi 6 février 2021

Zénith de Toulouse

