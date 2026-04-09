Le Lac des Cygnes s’invite au Casino Barrière de Toulouse pour une parenthèse féerique

Partager Facebook

Twitter

Après les grandes arènes, c’est dans un cadre plus chaleureux que la magie de Tchaïkovski s’apprête à opérer. Le dimanche 26 avril 2026, le mythique ballet Le Lac des Cygnes prendra ses quartiers au Casino Barrière de Toulouse pour deux représentations exceptionnelles. Interprétée par la prestigieuse troupe de l’International Festival Ballet, cette œuvre fondatrice de la danse classique promet un moment suspendu dans le temps, sublimé par la présence d’un orchestre symphonique en direct.

L’excellence de l’International Festival Ballet

Monument intemporel du répertoire romantique, Le Lac des Cygnes continue de fasciner le monde entier avec son histoire d’amour tragique entre le prince Siegfried et la princesse Odette, métamorphosée en cygne par le maléfique sorcier Rothbart.

Pour donner vie à cette poésie, l’International Festival Ballet déploie les grands moyens : pas moins de 45 danseurs sur scène, évoluant sur la chorégraphie historique de Marius Petipa et Lev Ivanov, véritable référence depuis la fin du XIXe siècle. La scénographie, signée par le célèbre Vjatscheslav Okunev (qui a notamment œuvré pour la Scala de Milan et le Théâtre Mariinski), apporte une dimension visuelle grandiose avec des costumes et des décors époustouflants.

L’émotion sera également auditive : un orchestre de 35 musiciens accompagnera les danseurs en direct. Une symbiose parfaite entre le mouvement et la musique qui rend justice à la partition magistrale de Piotr Ilitch Tchaïkovski.

Le Casino Barrière : L’écrin idéal pour un ballet intimiste

Contrairement aux représentations habituelles dans les immenses salles de type Zénith, le choix du Casino Barrière (spectacle présenté par Bleu Citron et Ovation Events) offre une proximité rare entre le public et les artistes. La configuration en amphithéâtre de la salle permet de saisir chaque détail, chaque émotion et chaque nuance des pas de danse, offrant ainsi une immersion totale dans le conte.

Informations Pratiques & Billetterie

L’événement ne proposant que deux représentations sur une seule journée, les places risquent de s’envoler très rapidement. Ne tardez pas à réserver vos billets !