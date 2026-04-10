Toulouse : L’Agenda Incontournable de votre Week-end (10, 11 et 12 avril 2026)

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Le printemps bat son plein dans la Ville Rose ! Ce deuxième week-end d’avril s’annonce exceptionnel avec une programmation qui va faire vibrer toute l’Occitanie. Que vous soyez amateur de culture pop, passionné de ballon ovale, fin mélomane ou simplement en quête d’une belle soirée d’inauguration, voici votre guide complet des événements à ne surtout pas manquer.

Vendredi 10 avril : Feux d’artifice, Symphonies et Guinguettes

Le week-end démarre sur les chapeaux de roues avec des propositions artistiques et festives très variées pour tous les noctambules.

La Grande Nocturne de la Foire au MEETT : C’est le lancement officiel de la Foire Internationale ! Pour l’occasion, les portes restent ouvertes jusqu’à 22h. Laissez-vous porter par les déambulations musicales de la banda Los Soupaeros , assistez à la performance live du street-artiste toulousain CEETT , et levez les yeux au ciel : un grand feu d’artifice viendra clôturer cette soirée d’inauguration en beauté.

Orchestre National du Capitole à la Halle aux Grains : Pour une soirée majestueuse, le chef d’orchestre Frank Beermann prend la baguette pour diriger l’ONCT. Un rendez-vous immanquable pour les amateurs de grande musique symphonique.

Performance Drag « Dynasties » au ThéâtredelaCité : Plongez dans une atmosphère intimiste et résolument contemporaine dès 19h30. Ce spectacle hybride offre un fabuleux mélange entre théâtre classique et l’art de la performance drag.

Évasion : Les « Tchin-Tchin Guinguettes » : Envie de prendre l’air ? Le Tarn-et-Garonne voisin lance sa saison estivale. Un petit trajet en voiture vous mènera vers des soirées guinguettes authentiques, idéales pour siroter un verre au bord de l’eau.

Samedi 11 avril : Pop Culture, Rires et Écrans Géants

Ce samedi promet d’être intense, avec des salons thématiques d’envergure et la réouverture d’une institution toulousaine.

Japan Manga Wave : La culture nippone débarque en force ! Cosplay, mangas, jeux vidéo et créateurs vous attendent pour une immersion totale dans la pop culture japonaise.

Le Roi Soleil au Zénith : La nostalgie opère au Zénith de Toulouse avec le grand retour de la comédie musicale culte. Préparez-vous à chanter les tubes qui ont marqué toute une génération.

Week-end de réouverture de la Cinémathèque : Les cinéphiles toulousains sont en fête ! La Cinémathèque de Toulouse rouvre ses portes avec une programmation spéciale pour célébrer le 7ème art dans ses salles rénovées.

Musique et Humour : * Le festival de musiques actuelles Interférence accueille l’élégant Benjamin Biolay pour un concert très attendu.

Dans le cadre du Printemps du Rire, l’humoriste PV (Presque Vrai) monte sur scène pour un stand-up piquant et plein d’autodérision.

L’Agenda Sportif du Dimanche

Un dimanche exceptionnel où les trois clubs phares de la ville sont sur le pont.

Équipe Toulousaine Événement et Enjeu Où vivre l’événement ? Stade Toulousain 1/4 de finale face à l’UBB (Bordeaux) Le match se jouant à Bordeaux, rendez-vous dans les pubs emblématiques de la ville (Place Saint-Pierre, Jean-Jaurès) pour soutenir les Rouge et Noir dans une ambiance de feu ! Toulouse Football Club (TFC) Match de Ligue 1 décisif En direct des tribunes du Stadium sur l’île du Ramier. FENIX Toulouse Handball Choc du championnat de France Au Palais des Sports (Compans-Caffarelli).

Les grands rendez-vous culturels du dimanche

Le saviez-vous ? La scène Drag toulousaine est l’une des plus dynamiques de France. Dimanche est l’occasion parfaite de la découvrir !