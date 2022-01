Florent Marchet pour deux soirs à Toulouse !

Partager Facebook

Le chanteur Florent Marchet sera en concert jeudi 6 et vendredi 7 janvier 2022 au Bijou de Toulouse.

Florent Marchet fait partie de ces artistes auteurs de chansons et de romans, compositeurs et interprètes aux carrières flamboyantes dont la trajectoire ne pouvait les tenir que très éloignés du Bijou. Pourtant, la préparation d’un nouvel album ou d’un nouveau spectacle et l’envie de reprendre contact avec un public avide de textes et de chansons permet au Bijou d’accueillir Florent Marchet sur sa petite scène.

En format piano/voix, il viendra chanter ses nouveaux titres dans leur plus simple expression, comme on les aime.

Infos et reservations : www.le-bijou.net