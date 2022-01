Vaudou Game à Toulouse : Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Partager Facebook

Vaudou Game présentera son nouvel album le 14 janvier prochain à la Salle Nougaro. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Aného-Glidji ? C’est une ville du Togo située à 50 kilomètres de Lomé près de la frontière du Bénin. C’est aussi le lieu de naissance de Peter Solo, musicien, issu de la tribu Guin-Mina. C’est enfin un haut lieu de la culture vaudou, qu’on imagine plutôt du côté des Caraïbes mais qui s’enracine également du côté de l’Afrique, vers le Togo et le Bénin.

C’est donc tout naturellement que Peter Solo, aussi influencé par l’afrobeat chère à Fela Kuti, le funk des années 70, James Brown et Otis Reding, imagine intégrer la culture et la musique vaudou à ses compostions. Il fonde ainsi Vaudou Game avec six musiciens… lyonnais.

Toulouseblog vous invite à découvrir Vaudou Game sur la belle scène de la Salle Nougaro !

Vaudou Game

Vendredi 14 janvier 2022

Salle Nougaro-Toulouse

www.sallenougaro.com