Florence Mendez est délicate à la Comédie de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Florence Mendez présente son seule en scène « Délicate » ce vendredi 21 avril à la Comédie de Toulouse.

“On ne dit jamais assez aux gens cons qu’ils sont cons”, vous dirait Florence Mendez. Dans un stand-up piquant et jubilatoire, cette forte tête pourtant ultra-sensible revient sur son parcours semé d’embûches. Avec une répartie acide et une vivacité d’esprit qui la caractérisent, elle nous raconte son histoire, celle d’une jeune femme que le rejet de la différence et la maladie mentale n’auront pas réussi à arrêter.

Etonnante, touchante, inadaptée, Florence Mendez prend plaisir à dézinguer les normes et la bêtise humaine à coups de punchlines féroces mais toujours drôles.

Rendez-vous ce vendredi soir à la Comédie de Toulouse. Infos : www.lacomediedetoulouse.com