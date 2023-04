Toulouse. Un nouveau visage  pour la Grande Rue Saint-Michel

Partager Facebook

La ville de Toulouse présente son espace végétalisé et rafraîchi pour la Grande Rue Saint-Michel.

Après une concertation avec les habitants, les associations de quartier et les urbanistes en charge du projet, la Mairie de Toulouse a présenté mercredi 19 avril l’aménagement détaillé et définitif de la Grande rue Saint-Michel.

En 2025, les Toulousains profiteront d’un espace végétal ambitieux avec 42 arbres plantés, en plus des 16 existants et 2.000m2 végétalisés contre 65 aujourd’hui. Il rafraîchira l’atmosphère du quartier a l’ombre des arbres plantés et grâce à la désimperméabilisation des sols.

Pour concilier nombreuses plantations et économies d’eau, les arbres seront placés dans des fosses de plantation continues et alimentés grâce à des tranchées de Stockholm, un dispositif inédit à Toulouse.

La tranchée de Stockholm est un aménagement permettant l’infiltration puis le stockage souterrain des eaux pluviales, à proximité des racines. Cette technique limite le recours aux arrosages et enrichit les sols dans lesquels sont plantés les arbres.

La future Grande rue Saint-Michel offrira des espaces de circulation confortables, clairement matérialisés et sécurisés à chacun : 1.600 mètres linéaires de pistes cyclables sécurisées, 9.500m2 réservés aux piétons contre 8.000, + du double d’appuis vélos (entre 125 et 150 au lieu de 60). Les premiers travaux démarreront à l’automne, après le diagnostic archéologique.