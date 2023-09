Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Avec l’Amphore du peuple et l’Amphore d’Or, le film « La Fiancée du Poète » de Yolande Moreau survole le palmarès du FIFIGROT 2023, le festival du film grolandais de Toulouse.

Le 12e Festival du Film Grolandais de Toulouse (FIFIGROT) s’est tenu du 18 au 24 septembre 2023 à Toulouse. 10 longs-métrages (en savoir plus) et 14 courts-métrages (en savoir plus) étaient en compétition. Après délibération, les membres du CON·sulat, Noël Godin (1er Con·sul), Nine Antico et Patrick Bouchitey ont décerné l’Amphore d’Or au film « La Fiancée du Poète » de Yolande Moreau. Double succès puisque l’Amphore du public lui est aussi décerné.

Le jury a remis une mention spéciale au film de Joanna Arnow « La Vie son Ann ».

Le jury composé d’étudiants de l’École Nationale Supérieure d’Audiovisuel de Toulouse composé Vincent Berranger, Elies Debache, Tiphaine Mery, Quentin Prigent, Lila Steinbach a remis cette Amphore à : LE SYNDROME DES AMOURS PASSÉES de Ann Sirot et Raphaël Balboni.

Côté court-métrage, l’amphorette est remis à Tondex 2000 de Jean-Baptiste Leonetti tout comme la petite amphore des jeune cinéphiles.

Le Prix Michael Kael, issue d’un vote réunissant Micheal Keal et Benoit Delépine, revient à ILINCA MANOLACHE, comédienne du film N’attendez pas trop de la fin du monde de Radu Jude.

Enfin, côté littérature, dix œuvres de critique sociale, joyeuses, impertinentes concouraient pour le Gro Prix de littérature grolandaise. Le Prix fiction revient à Casse-Dalle de Jennifer Have, et celui de l’essai à Brasero, revue de contre-histoire.

Pour rester informé sur le festival toute l’année : www.fifigrot.com