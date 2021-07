Feu! Chatterton en janvier 2022 à Toulouse

Partager Facebook

Le groupe Feu! Chatterton sera en concert le 30 janvier 2022 au Bikini, près de Toulouse, avec son excellent 3e album « Palais d’argile ».

Après deux disques d’or et deux nominations aux Victoires de la musique, Feu! Chatterton est de retour avec son nouvel album : Palais d’argile, grandiose fresque cyberpunk pour les temps confinés, pamphlet adressé à la start-up nation obsédée par le progrès et ode lumineuse à la Nature et à la transcendance.

Un album sublime présenté en live à Toulouse, au Bikini, en janvier 2022.

Réservations sur bleucitron.net