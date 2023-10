Festival. Le Studio toulousain Tat Production à l’honneur du CGR Blagnac !

Partager Facebook

Pendant les vacances, le CGR Toulouse propose le festival Tat Production pour voir et revoir les 5 long métrages du studio toulousain.

On ne vous présente plus le studio de cinéma d’animation Tat Production. En quelques années, une série culte et 5 long métrages, les toulousains sont entrés par la grande porte dans l’animation française et mondiale. En tête de gondole, les As de la Jungle dont le deuxième volet est actuellement dans les salles avec la barre des 800 000 spectateurs franchie. Pour fêter le studio, le cinéma CGR Blagnac propose de (re)voir les cinq long métrages du 21 octobre au 4 novembre prochain. De belles sorties pour les vacances en attendant leur série d’animation Astérix le Combat des Chefs réalisée par Alain Chabat sur Netflix en 2024-2025.

Au programme :

Terra Willy – Planete inconnue le Samedi 21/10 à 15h30

Les aventures de Pil le mercredi 25/10 à 15h30

Pattie et la colère de Poseidon le samedi 28/10 à 15h30

Les As de la jungle le film le Mercredi 01/11 à 15h30

Les As de la jungle 2 – Opération tour du monde le samedi 04/11 à 15h30

A noter que le Centre Commercial de Blagnac vous offre une heure d’animations avant chacune de ces séances ainsi que le goûter après chacune d’entre elles !

Infos et réservations : https://www.cgrcinemas.fr/evenements/10662-festival-tat/