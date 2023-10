Championship. Le Toulouse Olympique chute en finale !

Partager Facebook

Triste dénouement à Ernest Wallon dimanche avec la défaite en finale de Championship du Toulouse Olympique face aux London Broncos (14-18). Pas de Super League l’an prochain !

La fête a été gâchée ce dimanche dans les allées du Stade Ernest Wallon à Toulouse. Le TO XIII rate la dernière marche pour accéder à la Super League en chutant en finale face aux London Broncos. Pour tant, tout avait bien démarré. Les Olympiens ouvrent la marque par l’intermédiaire de Mathieu JUSSAUME de retour dans le groupe. Jake SHORROCKS transforme le TO mène 6-0 dès la 5e minute de jeu. Sur ce début de match, les Toulousains parviennent à stopper les offensives adverses et creusent l’écart ! Josh RALPH marque bien servi par Zac SANTO à la 18e minute, 12-0. Les Broncos répondent rapidement avec un essai de Dean WHARE, 12-4, avant que Jake SHORROCKS ne transforme une pénalité qui porte le score à 14-4 à la pause.

Au retour des vestiaires, tout change et les anglais infligent une démonstration aux toulousains qui ne marquent plus de point. Malgré tout, le TO XIII aura tout donné mais les Broncos étaient plus forts ce dimanche. Ils découvriront la Super League l’an prochain.