En septembre, le Gagole Nomade Tour s’arrête à Toulouse

Gagole Nomade débarque au Connexion Live de Toulouse le 6 septembre 2023.

Les Cagole Nomade Party, ce sont des soirée LGBTQIA+ friendly et des espaces safe d’expression, où tout le monde à le droit de monter sur scène, de performer, de s’habiller comme il le souhaite et de lâcher-prise ! Au programme : Performances libres, Djset de sons de bad bitches, et show exclusif de performeur.ses professionnels locaux (danse, cirque, dragshow, pole dance) Chaque soirée est unique et est inspirée du public et de son énergie !

Après avoir retourné Marseille, Lisa Billiard, jeune entrepreneuse marseillaise à l’initiative de ce projet, décide de partir avec une petite équipe pour insuffler la vibe « cagole » dans d’autres villes de France, dont Nantes ! « L’idée est de révéler les cagoles qui dorment en chacun et chacune de nous, et de permettre à tous.tes de monter sur scène et de réaliser un rêve ! Même si tu es amateur, ce qui compte pour nous est que tu oses et que tu prennes l’espace et la lumière avec nous ! » explique Lisa Billard.

Le passage des cagoles nomades à Toulouse sera le 6 septembre dès 21h au Connexion Live avec comme invité.es de marque : djsalvaja, Mikarambar, elliotdesadelphes et cocobg…