Découvrez le calendrier scolaire de l’année 2023-2024 à Toulouse !

Alors que l’année commencera le 4 septembre, petit tour d’horizon des prochaines vacances, des jours féries, des ponts pour la zone C, celle de Toulouse. Découvrez le calendrier scolaire !

Les sacs sont presque prêts pour cette nouvelle année scolaire. Dans les familles françaises, on se prépare à retrouver l’école à partir du 4 septembre. Terminées les vacances. Mais, au fond, on regarde déjà la suite. Et la suite, c’est des jours fériés, des ponts et surtout des vacances scolaires. De quoi s’organiser pour les parents comme pour les enfants.

Toulouse, comme toute l’Occitanie, fait encore partir de la Zone C avec la région parisienne. Si les vacances de la Toussaint et de Noel seront les même pour tous les français, celles de février et pâques évoluent selon les zones

Le calendrier des vacances de la ZONE C ( Toulouse )

Vacances de la Toussaint : Du 21 octobre au 6 novembre 2023

Vacances de Noêl : Du 23 décembre 2023 au 8 janvier 2024

Vacances de février : Du 10 février au 26 février 2024

Vacances de Pâques : Du 6 au 22 avril 2024

Grandes vacances à partir du 6 juillet 2024

Du côté des jours fériés en 2024 , il y en aura onze cette année encore avec un seul pont celui de l’Ascension le 9 mai 2024 :

Mercredi 1er novembre 2023 : La Toussaint

Samedi 11 novembre 2023 : Armistice 1918

En 2024 :

lundi 1er janvier : jour de l’an

lundi 1er avril : lundi de Pâques

mercredi 1er mai : Fête du Travail

mercredi 8 mai : Victoire des Alliés 1945

jeudi 9 mai : jeudi de l’Ascension

lundi 20 mai : lundi de Pentecôte

dimanche 14 juillet : Fête Nationale

jeudi 15 août : Assomption

vendredi 1er novembre : La Toussaint

lundi 11 novembre : Armistice 1918

mercredi 25 décembre : Noël

Avec ce nouveau calendrier scolaire, la zone C, celle de Toulouse et de la région Occitanie, a de quoi préparer au mieux les vacances.