En octobre, le Festival Jazz sur Son 31 est de retour à Toulouse

La 37ème édition du festival Jazz sur son 31 aura lieu du 4 au 15 octobre 2023 à Toulouse et dans le département, avec 74 concerts dans 24 communes.

Quand l’automne pointe le bout de son nez, on infiltre les salles de Haute-Garonne pour le très beau festival Jazz sur son 31. Cette 37ème édition proposera une programmation en deux temps forts. Le IN et ses 37 concerts autour des différents horizons du jazz au Pavillon République, à l’occasion des Scène 31 et des Concerts Club. Et, les Passerelles et ses 37 actions gratuites (spectacle et ciné-concert Jeune public, Leçon d’Afro jazz pour les scolaires, étudiants, amateurs, etc.) dans tout le département.

Cette nouvelle édition fera la part belle aux artistes « leadeuses » féminines du jazz, à la jeune scène française, à la soul music ou encore au jazz oriental qui viendront s’ajouter aux artistes du Club New York et du Jazz Français.

Une soirée d’ouverture exceptionnelle

Le Pavillon République accueillera la soirée gratuite d’ouverture et 12 concerts payants dans la cour de l’Hôtel du Département (5€ en semaine, 8€ le samedi). Une soirée d’ouverture avec le Blue Train Quintet de Philippe Léogé, puis la soul jazz du chanteur américain Billy Valentine et de la chanteuse new yorkaise Kendra Morris, le producteur et DJ britannique Kamaal Williams, le flamenco jazz de Rafael Pradal, le jazz oriental de la flûtiste virtuose franco-syrienne Naïssam Jamal, le jazz funk du collectif toulousain d’Hancock en stock ou encore le hip hop teinté de jazz du Sud Africain Stogie T.

Au Pavillon toujours, Le Club New York recevra 3 artistes phares de la scène américaine : le saxophoniste, compositeur et multi-instrumentiste Tivon Pennicott et son quartet, l’étoile montante, saxophoniste alto Lakecia Benjamin et JaRon Marshall, claviériste des célèbres Black Pumas, qui viendra présenter son premier album.

La programmation Jazz Français s’intéresse cette année à la nouvelle scène jazz française avec le prometteur saxophoniste français Léon Phal et son quintet, le guitariste et compositeur Rémy Gauche, le pianiste toulousain Rémi Panossian et son trio RP3 et le jazz inventif du multi instrumentiste Sylvain Rifflet.

Partout dans le 31

12 concerts payants seront programmés lors des Scène 31 dans les salles partenaires de Toulouse et son agglomération (de 4,5 à 37 €), avec le grand Erik Truffaz au Bikini à Ramonville, le jazz mandingue de Kora Jazz Trio à l’Escale à Tournefeuille, Les Frères Belmondo à L’Aria de Cornebarrieu.

Le concert phare de la Halle aux Grains sera assuré cette année par Rhoda Scott Lady All Stars, un octet 100 % féminin emmené par Rhoda Scott, organiste compositrice américaine de Ray Charles ou Ella Fitzgerald.

Au programme des salles partenaires également, les 11 musiciens des Frères Smith se produiront à la Salle Nougaro de Toulouse, Duo Réflections (piano et guitare) à la Maison Nougaro, le vibrant trio du batteur norvégien Gard Nilssen au Théâtre du Pavé, le jazz du monde de Ladaniva au Théâtre des Mazades, le duo belge du claviériste Jozef Dumoulin et de la chanteuse Lynn Cassiers au Temple du Salin, une soirée « The Jazz Room » avec DJ Gones au Taquin.

Une séance ciné-concert est prévue à la Cinémathèque de Toulouse avec le film « Shoes », de Loïs Weber (1916) ainsi qu’un ciné-concert jeune public au cinéma Utopia Borderouge.

En amont du festival, 14 concerts seront programmés dans les bars toulousains, en partenariat avec le Collectif Culture Bar-Bars, les vendredi 29, samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre.

Jazz sur son 31 – 37ème édition

Du 4 au 15 octobre 2023

Infos et réservations sur cd31.net/jazz et sur https://billetterie.festik.net/jazz31