31 Notes d’été : Les temps forts de la troisième semaine !

Découvrez les temps forts de la 3e semaine du Festival 31 Notes d’été du 17 au 20 aout !





Pour sa troisième semaine, le festival se déplace dans 7 communes haut-garonnaises, avec 15 spectacles, 6 expositions et 23 visites touristiques, culturelles et patrimoniales.

Parmi les temps forts de cette semaine, le bal décalé d’Astor et la Patronne à Montesquieu-Volvestre, le concert jazz et musiques du monde de Swing Vandals à Mauressac ou le spectacle swing et boogie façon années 40 de Mamz’elle Bee & The Boyz au Musée départemental de la Résistance & de la Déportation à Toulouse, précédé d’une initiation au lindy hop.

Quatre groupes animent les « Pause Guinguette » à Montesquieu-Volvestre (Play Machine), L’Isle-en-Dodon (Le Bardi Manchot), Mauressac (Dats It Brass Band) et Montberon (Les Rogers Brass).

Le château de Laréole accueille deux « Matinales », avec les chants traditionnels italiens revisités de Fernet Branka et les chansons à textes espagnols et latino-américains d’Alba Delmont, ainsi que deux spectacles de cirque et arts de la rue de la Cie Momentum et la déambulation des Philosophes barbares. La Cie de la Dame propose un spectacle de théâtre culinaire à 9h du matin au Musée de l’Aurignacien.

Au programme des nombreuses visites touristiques, culturelles et patrimoniales, les trésors cachés des églises Saint-Victor de Montesquieu-Volvestre et de L’Isle-en-Dodon, des animations autour de la thématique de l’eau avec Haute-Garonne Environnement mais aussi un circuit mémoriel urbain dans le quartier du Musée départemental de la Résistance & de la Déportation à Toulouse.

Festival 31 Notes d’été – 26e édition

Du 4 au 27 août

Entrée gratuite

Infos : cultures.haute-garonne.fr