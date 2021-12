En janvier, Garosnow retrouve les Pyrénées !

Partager Facebook

Le Festival Garosnow signera son retour avec une belle programmation du 7 au 9 janvier aux Angles et du 14 au 16 janvier à Luchon Superbagnères.

Après une année d’absence forcée, le rendez-vous incontournable des fans de glisse et de musique live fera 2 stops dans les plus belles montagnes du monde : Les Pyrénées ! Au menu de cette 9e édition, dévaler des pistes en journée en s’arrêtant profiter de mix dj et autres performances musicales dans les restos-bars d’altitude… reprendre des forces autour d’une raclette ou autre régalade fromagère des Pyrénées… et enfin aller user le dancefloor jusqu’au petit matin.

Cette année, Les Angles ouvriront le bal du 7 au 9 janvier avec notamment les artistes Folamour, Etienne de Crécy, Georgio, Myd ou encore Blaiz Fayah et Vanupié. La semaine suivante, direction Luchon Superbagnères avec NTO, Josman, Panda Dub, Biga Ranx ou encore Poupie et Joysad.

Mais l’Experience Garosnow ne s’arrête pas à des soirées enflammées, elle se vit aussi en journée à travers le Garosnow By Day Expérience , totalement gratuit et ouvert à tous. Des concerts et mix DJ qui se déploient en altitude, sur la terrasse d’un resto ou au snowpark. Une platine dj qui s’installe aux Thermes pour une pause musicale tout en détente.

Bref, Garosnow est le rendez-vous glisse et musique du début de l’année 2022 dans les Pyrénées !

Programmation et réservations : https://www.garosnow.com/