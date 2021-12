Super League : Match amical entre le Toulouse Olympique et les Dragons Catalans en janvier

C’est le 29 janvier prochain que le Toulouse Olympique entrera dans la cour des grands avec un match amical de Super League face aux Dragons Catalans à Perpignan.

Cette opposition aura en début d’après midi en fonction du match de Top 14 entre l’USAP et le Lou. Toulouse et les Dragons s’affronteront de nouveau en amical, tradition oblige, mais cette fois pour le TO XIII avec un statut d’équipe de SUPER LEAGUE. Une belle confrontation à deux semaines du début de la compétition où deux clubs français affronteront leurs homologues britanniques.