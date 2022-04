Super League : Devant à la pause, le TO XIII frôle la victoire face à Hull KR

Partager Facebook

Ce lundi 18 avril marquait le retour des Olympiens sur la pelouse de Wallon depuis leur succès face aux Saints le 19 mars dernier.

La rencontre commence par 10 minutes équilibrées qui voient Olympiens et Rovers se rendre coup pour coup, les premières chaines n’aboutissent pas. Mais ce sont les Olympiens qui accélèrent les premiers avec Maxime STEFANI qui franchit le rideau défensif adverse et il trouve Lucas ALBERT à l’intérieur. Le demi vient inscrire ici son premier essai sous les couleurs du TO. 27e minute Hull KR multiplie les fautes et le TO va en profiter avec une superbe passe de Tony GIGOT pour Mitch GARBUTT qui plonge et vient doubler la mise pour les hommes de Sylvain HOULES. Les Bleus & Blancs rentrent à la pause 12 à 0.

Deuxième période aux antipodes de la première, les Anglais vont marquer dès la 42e minute de jeu. Les Olympiens répliquent sur la chaine suivante, avec Paul MARCON qui inscrit le troisième essai pour les locaux 18-6. Mais en l’espace de quelques minutes Hull KR va venir installer le doute dans les têtes Toulousaines, en marquant 2 essais en 5 minutes, 18-16 à la 58e minute. Les Olympiens continuent de pousser pour reprendre le fil du match, mais Hull marquera entre les poteaux, voilà le TO mené pour la première fois du match, 18-22. Rien ne s’arrange, Tony GIGOT boite bas, et les Olympiens ne peuvent pas compter sur leur leader de jeu. Les Rovers inscrivent l’essai du chaos à 7 minutes du terme. Paul MARCON redonne un espoir Olympien à la 78e en marquant son doublé, malheureusement cette réalisation arrive trop tard pour le TO. Fin du match, 24-28, rageant.

Le TO ira dans 4 jours à Leeds pour un match à enjeu majeur au classement. Le prochain rendez-vous à domicile est fixé au dimanche 15 mai, à 15h30. Les toulousains recevront Wakefield Trinity.