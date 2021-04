En avril, nouveau concert de l’Orchestre National du Capitol de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le vendredi 23 avril, découvrez en livestream le concert, depuis la halle aux grains de Toulouse, de Baiba Skride sous la direction de Kazuki Yamada.

Il est l’un des chefs les plus enthousiasmants de sa génération : Kazuki Yamada revient à Toulouse, une ville où il fit ses débuts, pour un programme aux couleurs françaises. Deux figures incontournables, Gabriel Fauré et Francis Poulenc et des œuvres rares seront revisitées par la curiosité du jeune chef d’orchestre japonais.

Pour sa troisième prestation aux côtés de l’Orchestre national du Capitole, la violoniste lettone Baiba Skride sera l’interprète du Concerto pour violon de Korngold, pour lequel le compositeur a emprunté à quatre de ses œuvres pour le cinéma des thèmes épiques, dans un langage résolument romantique. Créé en 1947 par Jascha Heifetz, il est aujourd’hui l’une des œuvres les plus jouées du répertoire.

CONCERT DIFFUSÉ EN LIVE

> SUR FACEBOOK

ONCT

www.facebook.com/ONCToulouse

Mairie de Toulouse

www.facebook.com/Toulouse

> SUR YOUTUBE

ONCT