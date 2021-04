La musique de U2 en 2022 à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

BEYOND THE MUSIC réimagine « THE JOSHUA TREE » le Jeudi 10 mars 2022 au Casino Barrière de Toulouse.

Beyond The Music, groupe Irlandais, est né de l’idée d’honorer les plus grands albums des plus grands artistes et de la volonté d’embellir les titres emblématiques du rock, grâce a des arrangements orchestraux fins, tout en restant fidèle aux morceaux d’origine.

C’est un voyage musical et une reconnaissance pour les albums des plus grands artistes et leurs chansons qui ont contribué à façonner nos générations. Leur premier projet a été d’aller au-delà de la musique (Beyond The Music) de l’album révolutionnaire de U2 “The Joshua Tree”. Toutes les orchestrations ont été arrangées et enregistrées avec le Prague FILMharmonic Orchestra, plusieurs fois primé, dans un premier album intitulé

Sur scène, le chanteur, Nigel Connell, et son groupe rendent hommage à ce puissant album qu’est “The Joshua Tree » accompagnés d’un orchestre à cordes de 12 musiciens et de la chorale The Dublin Gospel Choir.

Informations :

Jeudi 10 mars 2022 – 20H30-CasinoBarrière de Toulouse

Réservations : 0534311000, sur box.fr et billetteries habituelles.