Eloi en concert à Toulouse au printemps prochain

Eloi présente son premier album le 25 mai prochain au Rex de Toulouse.

Révélée il y a deux ans avec sa reprise de « Jtm de ouf », ELOI s’est imposée comme l’une des figures montantes de la scène alternative en publiant deux EPs — Acedia (2020) et Pyrale (2021) — qui ont consacré son style de production novateur et sa plume incandescente.

Après avoir bravé les flammes sous les kicks gabbers, elle fait à présent sonner les guitares à l’heure de son Dernier Orage — un premier album qui souffle avec force sur ses tempêtes adolescentes et porte le regard au-delà de la grisaille. Explorant sa mémoire embrumée, ELOI laisse s’agiter des souvenirs euphoriques et douloureux, et se livre à un dernier va-et-vient temporel pour refermer les cicatrices du passé.

Avec son live-show explosif aux airs de rave-party rock’n’roll, ELOI a enflammé les scènes de la GaîtéLyrique, du festival de Dour, de Marsatac ou de Botanique. Au printemps, elle présentera Dernier Orage au Rex de Toulouse le 25 mai prochain.

Réservations : bleucitron.net