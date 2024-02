Que faire à la Saint-Valentin à Toulouse ?

Partager Facebook

Mercredi 14 février, la Saint-Valentin sera fêté par de nombreux amoureux à Toulouse et dans toute la France. Alors pour éviter la Ligue des Champions, voici quelques idées à faire dans la ville rose !

L’Amour sous plusieurs formes au Muséum

Le Museum de Toulouse propose plusieurs évènements autour de la Saint Valentin. Des Visites classées X de sa dernière exposition Sex Appeal, des ateliers pour réaliser des Philtres d’amour ou autour du chocolat, une ballade romantique au sein des collections ou encore une soirée cabaret dès ce lundi 12 février.

> museum.toulouse-metropole.fr

Célébrez l’amour à la Halle de La Machine !

La Halle de la Machine accueille les amoureux pour plusieurs belles initiatives. On pourra participer au Déjeuner des Petites Mécaniques aux chandelles, réaliser des oeuvres d’art ou encore déclarer sa flamme avec la nouvelle épreuve du feu et un voyage en Minotaure en duo.

> https://www.halledelamachine.fr/

6 spectacles aux 3T

Le Café Théâtre des 3T nous prépare une soirée exceptionnel avec 6 spectacles, des rires et des apéro-tapas. Au programme :

A 18h45 :

– Trop Parfaite !

C’est un succès ! Une pièce déjantée, signée Gérard Pinter, qui soignera votre envie de « trop parfait ». Performance remarquable des comédiens, à découvrir d’urgence !

– Le Gai mariage

Reprise exceptionnelle pour cette comédie à succès écrite par les auteurs de La vérité si je mens. C’est frais, décalé et toujours d’actualité, une semaine après on en rit encore !

– Faites l’amour, pas des gosses !

Avoir un enfant c’est que du bonheur… Enfin presque ! Croyez-nous, cette comédie est à pleurer de rire !!

A 21h :

– J’ai envie de toi

Après plus de 500 représentations en France, Suisse et Belgique, J’ai envie de toi, la comédie de Sébastien Castro et José Paul poursuit au 3T !

– Psy, sex and fun

Prix du meilleur auteur pour cette comédie drôlissime et surprenante… Comment faire quand le psy qui est censé sauver votre couple fait tout pour le détruire ?!

– Chéri, on se dit tout !

Cette comédie de couple fait l’unanimité ! Du plaisir à l’état pur et des comédiens gonflés à bloc, on est fans !

L’Amour en fête aux Halles de la Cartoucherie

Préparez-vous à célébrer l’amour en musique : la Maison Clinquante vous invite à un Karaoké spécial St Valentin ! Les deux DragKings Coco BG et Yéo Anann vous concoctent leurs meilleures playlists de karaoké pour ambiancer votre St Valentin !

> https://halles-cartoucherie.fr/event/karaoking-special-st-valentin/

Visite amoureuse au Couvent de Jacobins

Direction ce lieu unique à Toulouse pour une romance médiévale. Le Couvent des Jacobins vous accueillera ce 14 février autour de la thématique « L’Amour au Moyen-Age ».

Un concert à la Halle aux Grains

Pour prolonger la Saint-Valentin, rendez-vous avec un grand concert de l’ONCT sur l’histoire d’amour tragique de Roméo & Juliette sous la direction de Petr Popelka. A découvrir le 15 février !

Soirée romantique au Cabaret

Pour une soirée en amoureux, dans un cadre intimiste et romantique, le Kalinka vous propose un soirée placée sous le signe de l’amour.

Infos : https://www.lekalinka.com/