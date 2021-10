EHF European League : Le FENIX Toulouse chute à Plock

Partager Facebook

Pour la deuxième journée de l’EHF, le FENIX Toulouse tombe sur le terrain de Plock (33-29).

Encore une fois, le FENIX peut être satisfait de sa performance face à un gros club européen, mais peut aussi avoir des regrets au niveau du résultat.

Le début de match fut serré entre les deux formations du soir. Effectivement les attaques prennent le dessus sur les défenses. Nos Toulousains eux, jouent libérés avec une attaque bien huilée. Le FENIX prend même l’avantage lors de cette première période, avant de se faire rejoindre. A la mi-temps Plock mène 19/17.

La seconde mi-temps fut toute autre. Déjà diminué ce soir, avec l’absence D’Ayoub Abdi et Mattieu Marmier, le FENIX perd son arrière gauche Gonçalo Vieira, en forme ce soir (douleur au pectoral) dans les premiers instants de la seconde période. Se rajoutant à ça, Luka Sokolic notre défenseur se voit exclu de la rencontre (3 fois deux minutes). A ce moment là, Plock déroule son jeu et envoi au tir ses arrières et demi-centre. Les Polonais prennent le large mais le FENIX ne lâche pas. A la fin du match Plock s’impose 33/29. Retenons un très bon état d’esprit et une bonne animation de jeu de la part du FENIX.