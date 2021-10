Lancement du Toulouse Football Coeur

Partager Facebook

Depuis 2001 le Toulouse Football Club est précurseur dans la mise en place d’actions mêlant sport et citoyenneté. le Toulouse Football Club accélère aujourd’hui sa politique RSE avec le lancement de son fonds de dotation, Toulouse Football Cœur.

Soutien à des causes locales, santé et lutte contre toutes formes de précarités, implication de sa communauté : Toulouse Football Cœur est un marqueur fort de l’engagement du Club.

La Fondation TFC est créée en 2010 pour encadrer les actions sociales et solidaires du Club autour d’une entité forte, et facilement identifiable.

Plusieurs fois récompensée par des trophées nationaux, notamment par le Trophée Philippe Seguin 2020-2021, la Fondation TFC n’a jamais cessé d’œuvrer au service de causes locales en s’appuyant sur la notoriété du Toulouse Football Club et de ses joueurs.

Avec la création de Toulouse Football Cœur, le TéFéCé affirme encore davantage sa volonté de se positionner en tant qu’acteur engagé sur son territoire.

Tout au long de la saison, ce nouveau fonds de dotation permettra d’accompagner des associations locales qui travaillent sur des projets d’intérêt général autour de thématiques liées à la santé et à la précarité.

Toulouse Football Cœur réside principalement dans la possibilité du fonds de dotation d’impliquer plus largement la communauté du Toulouse Football Club dans ses projets sociétaux, avec la mise en place d’une véritable politique de mécénat.

Rassembler autour de causes fortes, pour agir ensemble et avoir un impact plus important, telle est la démarche du Club avec son nouvel organe RSE.

Oli ambassadeur de Toulouse Football Cœur

Toulousain de souche et supporter du TéFéCé, le jeune rappeur du duo BigFlo et Oli va s’investir pleinement en s’impliquant dans les nombreuses initiatives prévues dans le cadre de Toulouse Football Cœur. Oli avait spontanément exprimé sa volonté d’accompagner le Club dans ses actions caritatives en venant sur le terrain. Il rejoint aujourd’hui le Toulouse Football Cœur pour faire rayonner le nouveau fonds de dotation du Toulouse Football Club.

Faire un don au Toulouse Football Cœur

Les entreprises mais également la communauté des supporters du TéFéCé a désormais la possibilité de s’impliquer en effectuant un don à l’attention du Toulouse Football Cœur.