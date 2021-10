Concours. Gagnez vos places pour Massilia Sound System à Toulouse

Partager Facebook

Le groupe Massilia Sound System sera en concert au Bikini de Toulouse le 4 novembre. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

7 ans après Massilia, Massilia Sound System revient mettre le « oaï » ! Année après année, album après album, tournée après tournée, ils ont donné à Marseille une part de sa légende. Combatifs et souriants, engagés et déconneurs, c’est bien eux ! On n’a pas souvent l’occasion de croiser des groupes comme Massilia Sound System, qui savent autant parler à l’intelligence que parler au cœur, convoquer l’imaginaire qui unit et le réel qui soude, faire danser les pieds et inviter les mains à fabriquer.

Leur nouvel album Sale caractère le confirme : rub a dub classique, accélérations drum and bass, effluves orientales, autotune de la musique urbaine contemporaine, c’est toujours Massilia Sound System, voisin du monde entier et fièrement enraciné.

Toulouseblog vous offre des places pour le concert de Massilia Sound System à Toulouse !