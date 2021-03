Ecologie : The Body Shop Toulouse inaugure une station de recharge de produits en vrac

Partager Facebook

La boutique The Body Shop de TOULOUSE inaugure une station de recharge de produits en vrac le 8 avril 2021.

The Body Shop est convaincu que le recours à la « recharge » est une solution efficace pour limiter les déchets. À partir d’avril 2021, l’enseigne introduira progressivement dans ses 47 boutiques en France des « stations de refill ». A partir du 8 avril 2021, la boutique THE BODY SHOP à Toulouse (4, rue du Poids de l’Huile) fera partie des 1ères boutiques à proposer une station de recharge de produits en vrac.

Les toulousaines et les toulousains « sont ainsi encouragés à opter pour la recharge pour éviter la consommation d’emballages à usage unique. Plusieurs références de produits d’hygiène seront disponibles en vrac : gels douche, shampooings, après-shampooings, savons liquides pour les mains, … une fois le flacon vide, il suffit de le rincer et le ramener en boutique pour le recharger » explique Body Shop Toulouse.

Un geste écologique pour les membres de The Body Shop: « En changeant nos habitudes, plus de 25 tonnes de plastique pourraient être économisées chaque année et en choisissant la recharge, les consommateurs pourraient éviter à 32 bouteilles en plastique d’être jetées par an. Une pratique bonne pour la planète mais aussi pour le porte-monnaie, en passant aux flacons rechargeables se sont 76 euros en moyenne qui pourraient être économisés par an (sur la base de 8 produits achetés par an). »