Du blé made in Toulouse dans les cantines !

Les écoliers toulousains peuvent manger un pain bio à la cantine en provenance du Domaine de Candie.

Depuis leur retour de vacances, les petits Toulousains mangent à la cantine un pain bio dont la farine de blé tendre a été produite au Domaine agricole de Candie. Une production qui permettra de servir 300.000 baguettes jusqu’à la fin de l’année scolaire dans plus de 60 écoles élémentaires et maternelles de la ville. Propriété de la Mairie depuis 1975, l’ensemble du Domaine est certifié Agriculture Biologique. Y poussent céréales, légumineuses, vigne, pommiers et arbres à kiwis, auxquelles viendront s’ajouter dès cette année de nouvelles cultures.