Prix de l’Espace Public Européen : une place de Toulouse finaliste

La place Saint Sernin, à Toulouse, fait parti des cinq finalistes du Prix de l’Espace Public Européen.

L’aménagement de la place Saint Sernin a été retenu parmi les cinq finalistes du prestigieux Prix de l’espace public européen décerné le 15 novembre à Barcelone. Il avait été sélectionné parmi 326 candidatures venues de 35 pays.

Cette sélection vient récompenser cet important projet d’aménagement urbain mené par Toulouse Métropole, qui conjugue l’histoire d’un site classé au Patrimoine mondial de l’Humanité (UNESCO) avec la basilique Saint-Sernin, joyau de l’art roman, et des espaces de promenade et de verdure en cœur de ville.

Après quatre ans de travaux, cet espace de 18.000m2, minéral et longtemps occupé par les voitures s’est transformé en une zone de promenade, entièrement rendue aux piétons, dotée d’espaces verts et plantée de plus de 150 arbres.

Le jury a souligné la création dans le centre historique de Toulouse, d’un espace public apaisé qui réussit à la fois à valoriser la basilique romane et à intégrer de façon harmonieuse des espaces végétalisés et conviviaux ouverts autour de l’édifice.