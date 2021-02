Deux projets du Théâtre du Capitole sélectionnés pour les prix FEDORA

Partager Facebook

Les ballets Toulouse-Lautrec et Les Saltimbanques de Kader Belarbi sélectionnés pour les prix FEDORA.

Chaque année, le cercle FEDORA récompense l’innovation et la créativité dans l’opéra et le ballet, grâce à un concours international récompensé par quatre prix (Opéra, Ballet, Education, Digital).

La 7ème édition a sélectionné deux projets du Théâtre du Capitole : les ballets Toulouse-Lautrec et Les Saltimbanques de Kader Belarbi, le premier pour le Prix Digital et le second pour le Prix Ballet.

Cette sélection permet également à chacun de ces projets de concourir au Prix du public, attribué grâce au plus grand nombre de votes, ouverts à tous.

Le prix FEDORA

FEDORA annonce les 34 projets présélectionnés (9 pour l’opéra, 9 pour le ballet, 10 pour l’éducation et 6 pour le digital), portés par 110 organisations culturelles et partenaires, originaires de 20 pays et impliquant plus de 200 artistes pour la 7ème édition des Prix FEDORA. Quatre prix (Opéra, Ballet, Éducation, Digital) seront remis aux lauréats en juin, lors de la cérémonie de remise des Prix.

Trois projets seront sélectionnés par le jury pour chaque prix. Le prix du public permettra à un quatrième projet de rejoindre cette sélection. Le public est invité à voter en ligne (fedora-platform.com) jusqu’au 26 février minuit.