Le Toulousain Prattseul reprend du Nino Ferrer

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’excellent Prattseul nous offre une belle reprise de « La Rua Madureira » de Nino Ferrer enregistré en live session au studio Barberine. Le toulousain y montre tout son talent, son savoir faire dans une prod séduisante aux accents electro. Cela annonce de belles choses à venir pour Prattseul, on garde un oeil dessus. Et en attendant, on écoute sa reprise !