Vidéo : Synesya présente le clip de « Golden journey »

Les toulousains de Synesya nous offrent le joli clip de leur nouveau morceau « Golden Journey ». Ici la pop coloré du groupe se marie avec la voix de la chanteuse Marion pour un titre poignant où une histoire humaine se joue au cœur d’un drame social et écologique. Un clip réalisé par Dimitri Sourzac et annonçant la sortie prochaine d’un nouvel EP. On vous laisse découvrir ce premier morceau !

Pour suivre le groupe : https://www.facebook.com/synesya.band/ ou sur https://www.instagram.com/synesyaband/